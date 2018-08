"La declaración del diputado no resiste el menor análisis. No hay que ser economista para darse cuenta que no se puede comparar nominalmente el presupuesto, si la propia inflación medida por el INDEC desde que asumió Macri ya supera ampliamente el 100%", dijo la secreteria general del gremio ADUNC, Micalea Gomiz.

Según los números publicados, López dijo que el presupuesto para las universidades en el 2015 fue de 51 mil millones de pesos, mientras que en el 2018 fue de 103 mil millones de pesos.

Embed La #UNCO tiene presupuesto mayor a la ciudad de Neuquén que hace asfalto, veredas, plazas, recolección de basura, subsidia transporte, alumbrado público, entubado canales, etc....son muy burros los K para administrar, nunca les alcanza. — Leandro Lopez (@lopezleandrog) 24 de agosto de 2018

"Lo que quiere ocultar el diputado es que están subejecutando la ley de presupuesto 2018, van a un achique de un 30% al presupuesto 2019 y la propuesta salarial docente pretende recortar un 15% el salario actual", continuó Gomiz. Y agregó: "Se ve que (López) pasa mucho tiempo en Buenos Aires, porque no conoce el presupuesto de la ciudad de Neuquén".

En ese sentido, el representante de Cambiemos había dicho que la UNCo tiene "un presupuesto mayor a la ciudad de Neuquén que hace asfalto, veredas, plazas, recolección de basura, subsidia transporte, alumbrado público, entubado canales, etc".

"El señor López que se preocupe porque su partido administre bien el Estado porque hasta ahora el resultado es un país con recesión, con más pobreza y endeudado a 100 años", finalizó la gremialista.

UNCo.jpg

--> Cómo sigue el conflicto

El conflicto universitario a nivel nacional sigue sumando capítulos con diversas tomas como en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de Río Negro.

A esto, se suma un pedido de los defensores del pueblo de todo el país en donde solicitan al gobierno nacional "que llegue a un acuerdo con las autoridades y docentes de las 57 universidades nacionales para garantizar los derechos laborales, educativos y la paz social".

“Vemos con suma preocupación la situación por la que atraviesan las universidades públicas y la comunidad universitaria, que impacta no solo en las 57 casas de estudio, sino también en 190 mil docentes y 1.600.000 estudiantes universitarias”, expresa el documento de Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra).

Adpra señala que "se advierte en el último año una subejecución en el presupuesto de infraestructura universitaria, con obras licitadas que no han comenzado, presentan retrasos o están detenidas. Aclaran que el presupuesto era mayor que el año anterior, con las salvedades mencionadas".

LEÉ MÁS

Leandro López: "En la UNCo no falta presupuesto, falta buena administración"

Seis facultades de la UNCo sesionaron en la calle en reclamo de aumento de sueldos y presupuesto

La UNCo está ahogada, sin fondos y sin clases