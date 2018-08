La sesión contó con el apoyo de personal no docente, estudiantes, docentes y comunidad en general quienes repudiaron “el ataque a la universidad pública”.

Esta es la tercera semana consecutiva donde no se dictan clases en la UNCo por el conflicto de los profesores que no aceptan la reducida oferta de aumento salarial. De esta forma los estudiantes no pudieron empezar aún el segundo cuatrimestre de sus carreras.

Micaela Gomiz, secretaria general de ADUNC, el gremio docente de la Universidad del Comahue, aseveró que “desde el Gobierno Nacional intentan ahogar financieramente” pero aclaró que no lo van a permitir y continuarán reclamando por un salario digno para los profesores y también un presupuesto para el 2019 que contemple la inflación y no que sea igual al de este año que implicaría más de un 30% de recorte.

“Reclamamos por el enorme atraso que tenemos en la ejecución del presupuesto de los gastos de funcionamiento, lo insuficiente que resulta el presupuesto aprobado y el hecho que una vez más la paritaria docente fracasó donde el gobierno no hizo ni una oferta razonable aunque sea para sostener el poder adquisitivo”, explicó el rector de la UNCo Gustavo Crisafulli.

El rector aseguró que ya afronta un “ahogo financiero” por lo que pensar en tener un mismo presupuesto para el año que viene sería “muy difícil de afrontar”.

