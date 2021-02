Dólar: habilitan la opción para reclamar el 35%

Con el refuerzo del cepo, al 30% que ya existía por el impuesto PAIS se le agregó una retención del 35% a cuenta de Ganancias por comprar dólar ahorro y hacer gastos con tarjeta en moneda extranjera. Hasta ahora la opción solo estaba habilitada para que pidieran el reintegro quienes no pagan Ganancias ni Bienes Personales, pero ahora ya está disponible para el resto.

Para pedir la devolución del 35%, los empleados deberán ingresar al sitio de la AFIP con su clave fiscal e ir al servicio SIRADIG-Trabajador. Allí, deberán dirigirse al punto "4. Otras Retenciones, Deducciones y Pagos a cuenta" y elegir el ítem "Pago a Cuenta - Resolución General (AFIP) 4815/2020".

Aquí se podrá elegir entre cuatro opciones: compra de billetes y divisas en moneda extranjera, percepciones mediante la utilización de tarjetas de crédito, compra y débito para bienes o servicios en el exterior, idem anterior pero para el pago de servicios prestados por sujetos no residentes, percepciones efectuadas por agencias de viajes y turismo, y percepciones efectuadas por servicios de transporte de pasajeros con destino fuera del país.

afip dólar (1).png

En algunos casos los datos ya estarán cargados, pero otros deberán agregarse manualmente. Si no hay operaciones cargadas, aparecerá el texto: “No existen percepciones informadas a tu nombre por compra de billetes y divisas en moneda extranjera para 2020. Si tenés los comprobantes de respaldo, tendrás que cargarlas en forma manual”.

Para hacer la carga manual se deberá tener el CUIT y la razón social del banco donde se compraron las divisas y especificar las operaciones mes a mes y el monto de cada percepción. Eso se podrá hacer en “agregar percepción”, donde deberá informarse el nombre de la tarjeta, fecha de pago del resumen y/o liquidación o fecha de débito, y el monto de la retención.

Una vez que la carga está completa, hay que revisar que se hayan hecho también las otras deducciones de Ganancias, como gastos en salud, cuotas de préstamos hipotecarios y cargas de las empleadas domésticas, entre otros. Si falta alguna, también podrán cargarse manualmente con los comprobantes correspondientes.

Habrá tiempo hasta el 31 de marzo para cargar las percepciones hechas el año pasado. Todos estos datos serán considerados por el empleador cuando haga la liquidación anual del período fiscal 2020 en abril y ese mes se recibirá la devolución con el sueldo de ese mes. Para hacer el seguimiento de la solicitud de devolución, habrá que ingresar al Servicio “Mis Aplicaciones Web”.

Quienes no están alcanzados por Ganancias ni Bienes Personales, así como los monotributistas, podrán hacer el trámite entrando a la pestaña "Mis aplicaciones web" en la página de la AFIP, luego en "Devolución de percepciones" y elegir "Impuesto PAIS". Ahí se podrán ver las retenciones que el sistema ya tiene cargadas y cargar las que falten. Una vez que la AFIP corrobore los datos se hará la devolución por transferencia bancaria, sin un plazo estipulado.

dolar-oficial.jpg Cotización del dólar oficial de este viernes 12 de febrero de 2021

Dólar en calma

Por otra parte, pese a los pronósticos que preveían que el "veranito cambiario" se terminaría en febrero, aún se mantiene la calma que viene desde comienzos de diciembre. El viernes, el dólar blue cerró en $ 150, con un retroceso de $ 16 durante el año, y los dólares financieros terminaron estables. En lo que va de febrero, el dólar MEP cayó 0,5% y cotiza a $ 147,20, mientras que el contado con liqui subió sólo 0,7% y llegó a $ 151,5.

Entre las causas de la calma cambiaria, los analistas mencionan por un lado que la estacionalidad de fin de año y el verano generan una demanda mayor de pesos para pagar aguinaldos y las vacaciones. También aseguran que la suba de la soja, que sigue encima de los US$ 500, y la estabilidad del dólar provocó que los exportadores liquidaran US$ 3.000 millones el mes pasado.

Por otro lado, los analistas afirman que el refuerzo del cepo en septiembre restringió aún más la demanda de divisas, algo que luego fue profundizado con medidas del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar con los dólares financieros.

También mencionan que las compras de dólares que el Banco Central viene haciendo (US$ 600 millones en diciembre, US$ 200 millones en enero, y US$ 400 millones en febrero) transmitió al mercado la idea de que la entidad seguirá conteniendo la tendencia alcista de la divisa.

Otro factor importante para los analistas en la calma cambiaria es que a comienzos de mes se retomaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que hasta se mostró permeable al objetivo oficial de cerrar un acuerdo antes de mayo. Que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificara que se buscará un acuerdo en el mediano plazo y que no se postergará para después de las elecciones sería una señal favorable para la estabilidad cambiaria.

A esto suman las declaraciones de Guzmán de que buscará que la inflación sea del 25% este año, cuatro puntos porcentuales por debajo de la proyectada por el Gobierno: esto provocaría que los ahorristas dejen de apurarse a comprar divisas para cubrirse.