Dolores Etchevehere: "No voy a salir, me van a tener que sacar muerta"

Tras el fallo de la Justicia de Entre Ríos que la obliga a desalojar el campo familiar por haberlo usurpado junto a un grupo de militantes del Proyecto Artigas, que lidera Juan Grabois, Dolores Etchevehere aseguró que no saldrá de las tierras que está ocupando junto a los militantes y remarcó que la van a tener que sacar muerta. "No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta", indicó a través de un audio difundido por uno de sus abogados, Grabois, tras conocerse el fallo.