Domini: "No podemos perder más de local"

Leandro Domini, un ex Naranja, analizó el mal momento y la importancia de ganar ante el equipo rionegrino.

“Más allá del condimento extra de ser un clásico, está claro que no podemos perder más de local. Venimos de dejar seis puntos en casa y tenemos que salir rápido de esta racha negativa. Lo mejor que nos puede pasar es sumar de a tres para agarrar confianza otra vez y encarar la última parte del torneo despegando de los de abajo”, analizó Mojarra, uno de los refuerzos con más minutos en cancha.

Contra Roca, será el cuarto partido para el Rojo en menos de 18 días y luego encarará diez de descanso por fecha libre, algo que el equipo espera. “Necesitábamos un descanso. Si ganamos va a ser un descanso positivo y vamos a estar tranquilos. Ojalá que sea con triunfo para prepararnos física y mentalmente para lo que viene”, analizó el volante.

Independiente está negado en el arco de enfrente, ya que sólo convirtió cuatro goles en 11 partidos y hace tres que no festeja. “Sin duda lo que más nos falta es el gol. Los partidos se ganan con goles y nosotros generamos muchas chances pero no la podemos meter. Además, a eso hay que sumarle que nos llegan poco y nos convierten mucho. Estamos fallando en eso y lo tenemos que mejorar rápido”, afirmó el ex Cipo y Madryn que es una fija en la formación de Diego Trotta.

Al respecto, el probable equipo ante el Deportivo sería con Pontet; Solís, Artaza, Manchafico, González; Ávila, Dehais, Ramos, Domini; Villegas y Abayián.

“Me imagino un partido bastante feo de ver. Ojalá me equivoque. Creo que va a ser muy trabado porque Roca de visitante no te da espacios y apuesta a la contra”.Leandro Domini. El volante de Independiente sólo piensa en ganar ante Roca.