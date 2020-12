"Donde lo veo, lo peleo": ¿Con quién se fue caliente al cielo Maradona?

No obstante, a Diego le duró la bronca. "Vos estabas en los huevos de tu viejo y yo ya tenía cámara", le respondió Maradona dentro del campo. Y en una de las últimas entrevistas que concedió, al programa Líbero de TyC Sports, aseguró: "Donde lo veo, le peleo. No me fue a pedir disculpas, nada. No escuché nada públicamente (por las disculpas), ni las quiero escuchar. Porque es de la contra", tiró Diegote.

Maradona destroza a Verón y la Gata Fernández

Y también atendió a Verón y recordó que cuando él dirigía a la Selección tuvo que pedirle al estadio de River que dejara de insultarlo tras lo sucedido en el Mundial 2002.

La Gata lo despidió con cariño

Sin rencores, Gastón Fernández fue uno de los tantos argentinos que despidieron a Diego con un sentido mensaje.

Incluso, tras la pelea, Gastón Fernández se ilusionó con hacer las paces a futuro: "Quizás algún día nos crucemos y nos demos un abrazo".

Lamentablemente, la vida no volvió a juntar sus destinos, pero la Gata igual se sacó las ganas con un mensaje en Instagram: "Adiós Diego...una noticia que nos golpea a todos. Me hubiese gustado cruzarte, seguramente nos hubiéramos abrazado, así como siempre lo hiciste con todos los jugadores del mundo. Te calentabas, puteabas, pero tu corazón estaba a la vista. Descansa en Paz, nunca nadie se olvidará de lo grande que fuiste! Fuerte abrazo para sus hijos y familia".