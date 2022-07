Dónde y con quién vive Ángel de Brito

Se trata de un reconocido estilista en el mundo de la moda. ¿Quién? ¿Hubo un casamiento? ¿Qué está pasando exactamente? Se trata de Javier Medina, su marido, y en algunas reuniones quedó retratado , a pesar de que Ángel de Brito no lo expone ni presume en sus redes sociales personales.

“Si vos ves mis notas nunca hablo de mi vida privada. Es un límite que siempre trato de mantener. La familia, afuera. Todos los que trabajan conmigo la conocen. Si empiezo a abrir puertas y ventanitas después estoy obligado a contestar”, dijo el conductor de LAM acerca de su pareja, ya que se casaron en junio del 2019.

“Tengo muy separadas esas dos vidas que se juntan, el trabajo y la vida real, le digo yo. No se mezcla lo público con lo privado. Se toca a veces, porque también tengo amigos del medio. Pero lo tengo bien dividido. Me parece que el que eligió estar en esto soy yo, entonces no tengo por qué involucrar a todos los demás. Que es mucho más redituable, que es mucho más fácil, que te hace avanzar en la fama rápido”, explicó hace un tiempo en una charla con Graciela Borges.

angel pareja.jpeg

¿Y adónde viven? Ángel está instalado junto a su pareja en un departamento de tres dormitorios que está ubicado en el barrio Belgrano. En algún momento, el conductor pensó en mudarse a Puerto Madero para estar más cerca de los estudios de El Trece, pero finalmente decidió seguir en el lugar que estaba, ahora acompañado.

"Nadie de mi gente quiere ser famosa y tampoco yo tengo necesidad", había dicho Ángel. Evidentemente prefiere transitar bajo esos cánones, que son totalmente entendibles y forman parte de la esfera privada de su persona, legalmente hablando.