“Todo eso dice mucho de lo cobarde que sos. Un juez penal a pedido mío prohibió que me vieras”, remarcó. “¿No te acordás cuando dormías desnudo al lado mío? ¿Cuando dormías desnudo vos y tu novia en la misma habitación que yo? Porque vi todo, ni taparte sabías”, lanzó. “

“Nunca te privaste de llamarla puta a mamá. Me dejabas encerrada en un auto, nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa, yo veía las bolsas llenas de guita en tu departamento”, agregó Anna.

Mensaje para su defensora

“No das la cara porque no tenés, mandás voceras que seguro financiás. Decile a tu amiga Amalia (Granata) que no mienta, que invierta su tiempo en educarse sobre los derechos de la mujer, que es más importante”, dijo la actriz haciendo alusión a la ex novia y actual amiga de Biasotti, que salió a defenderlo y a criticarla a ella y a su mamá en diferentes medios.

Andrea apoyó a la hija, habló de su causa y de su vínculo con su abogado.

Coquetea con su abogado y analiza hacer su biopic

De regreso de sus vacaciones en México, donde coincidió con su abogado Juan Pablo Fioribello, Andrea del Boca visitó el piso de Intrusos con el letrado y, antes de que su hija Anna Chiara lanzara el fuerte mensaje contra su padre, la actriz trató de negar que tenga un romance con su representante legal. “Coindimos pero no por lo que ustedes creen, sino porque teníamos reuniones de trabajo que me ha ofrecido un canal de México y el doctor, además de ser mi abogado, me asesora. Como no está mi padre, confío plenamente en él”, sostuvo Del Boca.

Minutos después, la revista Noticias consignó que la célebre figura de telenovelas fue tentada por un “importante director de cine argentino” para hacer una película sobre su vida, en la que participaría el mismo Fioribello.

De acuerdo a la publicación, el letrado interpretaría al “hombre que la salvó”. No obstante, el artículo aclara que es poco probable que se concrete el proyecto, dado que Fioribello no cree que sea bueno para su trayectoria.

A juicio oral

En su paso por América, Del Boca insistió en que la causa que enfrenta por fraude en el manejo de fondos millonarios del Estado por la novela Mamá corazón, que nunca se terminó, está politizada. Agregó que es la única productora cuestionada y que se mintió mucho al respecto. “En 50 años no tuve ningún juicio”, remarcó. En tanto, Fioribello confirmó que la causa será elevada a juicio oral dentro de un mes.

Como era de esperar, Granata no se quedó callada y contesto en Twitter. Andrea

La furia de Amalia: “Ese es el resultado de la manipulación”

Tras escuchar las duras palabras de Anna Chiara, Amalia Granata acudió a su cuenta de Twitter para hacer su descargo. “La señora mitómana que se sienta en los programas de TV a hablar pavadas por qué no nos explica de qué vive actualmente? O sigue viviendo de los 36 millones que nos robo a todos! Que deje de desviar el tema”. escribió la panelista, apuntando directamente a Andrea del Boca. “Ni el Estado ni mis amigos me pagan para defenderlos, no todos somos de su condición señora”, agregó haciendose eco de la acusación de Anna Chiara.

Luego, haciendo alusión a la joven, señaló: “Tristeza me da el video, ese es el resultado de la manipulación y el odio de esa mujer. Pobrecita, ojalá sea feliz, le robaron su inocencia con mentiras”.