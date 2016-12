Dos Gran Hermano, a las piñas en un boliche de Roca

Los ex gran hermanos, Francisco Delgado y Brian Lanzelotta, protagonizaron un verdadero escándalo durante su visita en la ciudad de General Roca.

Los mediáticos compartieron la Nochebuena en esa ciudad se quedaron algunos días para compartir juntos la ciudad natal del ganador del reality. Pero ayer por la noche, tras la presentación en un reconocido boliche, ambos terminaron a las piñas en plena calle.

Los principales portales de chimentos afirman que todo comenzó en el interior del pub Urbano Bar, cuando Delgado invitó a Lanzelotta al escenario, y éste no subió. La falta de atención en el evento habría provocado la furia de Delgado que terminó golpeando al ex hermanito en el abdomen, en la vereda del boliche.

“Francisco subió a la cabina del DJ, llamó a Brian, pero él no le dio importancia porque estaba hablando con unas chicas. Minutos más tarde el ex de Marian salió del boliche, se sacó una foto con una fanática y se llevó una sorpresa: Francisco salió "sacado" de Urbano y lo insultó por su tardanza. El cantante le dijo "No me rompas las bolas", y el ganador de Gran Hermano le respondió con una fuerte patada en el abdomen”, explican los portales.

Tras ver que muchas personas estaban filmando el bochornoso evento, Delgado se subió a un auto y se retiró.