Dos héroes y el sueño de repetir la gesta de 2014

“Ojalá que se repita. Estaría bueno pasar y darle una alegría a la gente. Me tengo la misma fe que antes de aquel partido. Va a ser un clásico lindo de jugar”, sostiene el gran capitán. “Tengo un lindo recuerdo de ese día, en que se hizo aún más grande Willy Ferreyra. Y con Manolo seguimos dando batalla”, asegura el 10. Los dos estuvieron también en la vereda de enfrente pero se identifican con el Rojo, donde son leyendas.

“No creo que vayamos a penales...”

Ambos respetan a Cipo pero se tienen confianza. “Lo ideal sería sacar una buena diferencia, pero creo que se va a definir en la cancha de ellos. Son favoritos, pero Independiente tiene la ilusión de volver a jugar con un equipo de Primera y nadie nos quita ese sueño”, analiza Manolo. “Acá los nombres y presupuestos no cuentan, si no, ellos tendrían que estar jugando en otra categoría y estamos los dos equipos peleando por la permanencia en el Federal A. Va a ser duro, cerrado, tenemos que aprovechar nuestro fútbol y buen pie. Igual no creo que esta vez vayamos a penales”, se embala el Mago, confiado.

Berra elogia a su compañero de mil batallas. “Vivimos muchos momentos juntos con Lalo, sería lindo que él pueda seguir sumando minutos”. Y Porra avisa: “Uno siempre quiere jugar pero si no me toca, voy a estar para sumar”. Los símbolos del Rojo ya saben lo que es eliminar a Cipo y quieren repetir. ¿Podrán?.