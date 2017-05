Cuchán fue condenado por descuartizar y quemar a Luciana Moretti en 2004. Desde el año pasado está en libertad, fue denunciado nuevamente por violencia de género y se conoció que hace poco buscaba pareja por Tinder.

“Cuando pensé que mi hija iba a viajar en el mismo colectivo con Cuchán, me volví loca y empecé a gritar”, dijo Ana Can, dirigente del Suteba local.

Relató que su hija Emilia tenía que ir a cursar a La Plata, donde estudia Comunicación, pero decidió no compartir colectivo con el asesino, al igual que otra joven.

“La gente que estaba en la terminal se agolpó, también gritaron y pidieron que lo bajen. La policía llegó y como había pagado el pasaje, no lo pudieron hacer. Él se quedó arriba y ni se movió, no reaccionó”, dijo Ana Can al medio bahiense.