“Era la cuarta vez que llevábamos a mi hija a ese consultorio. Ya habíamos visto que los perros estaban en el lugar, pero nos dijeron que no había problemas, que simplemente no había que demostrarles miedo. Luego de la segunda sesión, nos recomendaron dejar a la nena sola con la profesional para que pudiera trabajar mejor, más tranquila, y que mi hija pueda enfocar. Por eso no estábamos en el lugar cuando pasó esto”, dijo Carlos.

El padre de la nena contó que se enteró de lo que le había ocurrido a su hija por un llamado telefónico. “Cuando llegué, mi hija estaba lastimada por todos lados. No había un solo lugar donde no tuviera mordeduras, lesiones. Ella estuvo consciente todo el tiempo. Es una pesadilla todo esto”, señaló.

La pequeña fue derivada de urgencia a un hospital, donde se constataron lesiones en la cabeza, piernas, brazos, tórax, manos y brazos.

“La médica todavía no pudo hablar sobre cómo ocurrió todo, pero creemos que los perros entraron al área donde la fonoaudióloga atendía. Fue un rato que estuvo solita mi hija, y todo esto pasó así. Si bien las lesiones fueron graves en todo el cuerpo, la piernita derecha la tuvo muy comprometida, aunque el trabajo de los médicos hizo que tenga muchas posibilidades de no tener secuelas. Estamos haciendo todo lo que nos dicen. Una mordida fue en el cráneo, pero el colmillo no llegó al cerebro. Estaríamos hablando de algo más grave aún”, señaló el padre de la niña.