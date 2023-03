Dramático: duermen en el hospital y los camping por falta de alquiler

El drama de la falta de viviendas para alquiler permanente -y a valores que no sean dolarizados- ya es insostenible. No son pocos los que duermen en el hospital o viven en un camping al amparo de una carpa. Está pasando en Villa La Angostura, ahora mismo. "Si, efectivamente es así. La gente está durmiendo en la guardia y hay familias en el camping Correntoso en carpa", confirmaron fuentes sanitarias a LMNeuquén .

El problema es una bola de nieve que genera otros efectos negativos colaterales, como es el caso de las personas que por razones laborales apuestan a la localidad y deciden establecerse sin conseguir vivienda. Al cabo de un tiempo, y sin resolver su necesidad, tienen que volverse a sus lugares de origen. Por eso Prior consideró que tal situación es un escollo importante al desarrollo.

La emergencia habitacional no sólo golpea a los residentes sino también a todas aquellas familias que migran hacia el sur por una oportunidad laboral. "Casas hay para alquilar, pero a valores extraordinarios. Y las personas o familias que quieren vivir en Villa La Angostura no pueden pagar. Vienen profesionales a ocupar cargos en el hospital y no pueden sostener el alquiler. Los dueños prefieren el alquiler temporario", dijo un empleado del nosocomio local, consultado por LMN.

El fenómeno está impulsando una ola de denuncias con situaciones críticas en Villa La Angostura, Moquehue y Villa Pehuenia. En todas ellas hay un denominador común: son personas o familias que no pueden acceder ni conservar un alquiler.

La postal más cruda es ver gente durmiendo en el hospital o en una carpa. Pero también hay familias que acuden a las iglesias por un techo provisorio, casas de familiares en condiciones muy precarias, como pernoctar en un garaje con piso de tierra. Otros, en cambio, optan por trasladarse de localidad a pesar de tener un trabajo estable tener a sus hijos escolarizados.

En este contexto, la situación golpea con más fuerza a las personas vulnerables que llegar a Villa La Angostura sin trabajo pero con deseos de encontrarlo y establecerse de una vez.

Algunas propuestas para regular la actividad

La Federación de inquilinos ya acercó otras iniciativas como relevar y estudiar el impacto del alquiler turístico en todo el país junto con la Facultad de Turismo de la Universidad del Comahue; articular políticas con el Ministerio de Hábitat que protejan el acceso a la vivienda; elaborar mecanismos de control en conjunto con gobiernos municipales y provinciales; crear un plan de Responsabilidad Empresaria para el Turismo que garantice la protección del acceso a la vivienda de inquilinos e inquilinas; y controlar que se cumpla el plazo mínimo de contrato establecido en la ley de alquileres.

"No es en detrimento de la actividad turística, si no que haya condiciones dignas de vivienda incluso para el personal que va y no tiene vivienda". Federico Prior, referente de la Federación de Inquilinos Nacional en Neuquén.

En Villa La Angostura presentaron un proyecto para crear una oficina de atención a los inquilinos a través del cual puedan denunciar el incumplimiento de la ley de alquileres, que tiene escaso control por parte del Estado. "Eso sucedió porque el hospital público corría riesgo de quedarse sin médicos. Eran echados de sus casas en el mes de noviembre y diciembre para poner esas viviendas bajo alquiler turístico. La gente es obligada a firmar contratos cortos, de entre seis meses y no más de un año, y eso no sólo hace que aumenten los alquileres mucho más de lo que dice el índice oficial sino que empujan a estar en una situación de no tener dónde vivir, sobre todo en temporada", mencionaron.