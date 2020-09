Espectáculos LMNeuquen Favale Dramático relato de periodista de C5N: "Mi ex me salvó la vida" Guillermo Favale contó cómo fue su calvario que vivió tras sufrir una hemorragia interna y cómo su ex mujer lo ayudó.







Guillermo Favale fue internado de urgencia en el Sanatorio Los Arcos de Buenos Aires por una hemorragia intestinal y este viernes se le practicó una cirugía. "Yo me entreno siempre, tengo una vida muy ordenada, me alimento bien. Pero me empecé a sentir mal, fui al baño y vi sangre. Lo que se desató fue una hemorragia que no podía detener, que me obligó a ir rápidamente a Los Arcos", relató el periodista de C5N a Clarín.

Favale contó también que para sobrellevar el difícil momento que le tocó vivir contó con la invaluable ayuda de su ex esposa, “en ese momento la llamé a mi ex esposa, que es además mi mejor amiga y la madre de mis hijos. Porque pensé que no iba a poder manejar, y no podía manejar. Ella vino enseguida, me salvó la vida porque no sé qué hubiera pasado. Entré directamente por guardia gracias a que en el camino lo contacté al doctor Guillermo Capuya y me aceitó un poco las cosas".