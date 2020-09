Patricia Sosa se llevó todas las miradas en PH gracias a sus jugosas anécdotas

Teniendo en cuenta lo que había pasado en las últimas semanas con Valeria Lynch, Andy Kusnetzoff puso en pantalla un video de ella cantando juntas, lo cual terminó emocionando a Sosa. Pese a que su conflicto fue protagonista en diferentes programas chimenteros, no se sabían demasiados detalles de lo que había pasado entre ellas, por lo que la intérprete no tuvo problemas en sacarlos a la luz.

“Me duele mucho. Cuando uno quiere mucho a una persona, en el caso de Valeria, quien es una amiga tanto por lo música como por lo personal, se sufre. Pero… Valeria se portó muy mal conmigo”, arrancó la cantante, para luego volver a contar como ocurrieron los hechos.

En este sentido, Patricia señaló que su ex amiga organizó un streaming para el 1 de agosto. Teniendo en cuenta esto, y que los miembros de su banda no están recibiendo un ingreso mensual, ella decidió armar una propuesta similar para el 7 de ese mes.

Dado que ambos comparten público, la idea que no coincidieran las fechas, para que los fanáticos no tuvieran que elegir entre ellas. Sin embargo, por un desperfecto técnico, Lynch terminó posponiendo su show, y reprogramándolo en el mismo día que Sosa, aunque con la posibilidad de hacerlo grabado y no en vivo. Esto terminó la furia de Patricia y Óscar Mediavilla.

“Yo la llamé y le dije, ‘Mira, me estás perjudicando y mucho’. La última semana de venta es la que más se mueve y nosotras tenemos público en común. Le digo también que si lo iba a hacer grabado podía salir cualquier día. A todo esto, ella me dijo que iba a buscar la forma para que las dos pudiéramos salir beneficiadas, pero después ya no me teléfono”, explicó la invitada.

“Oscar estaba puteandose con todo el mundo y desde la empresa nos dijeron que la artista no quiere cambiar de fecha, se encaprichó con que ese día y el horario. A mí como no se me cae ninguna corona, terminé cambiando la fecha y la llame para decirle ‘quédate vos con la fecha, vos sos la mejor, la más rubia, la que canta más lindo, la más taquillera, lo que quiera, pero conmigo te portaste como el orto, Valeria hasta acá llego mi amor’”, expresó, mostrándose completamente dolida por la situación.

Divorcio y pareja renovada

En tanto, en otro momento del programa, Patricia reveló que el haberse divorciado de Oscar Mediavilla, con quien sigue en pareja, renovó por completo su relación. Según explicó la cantante, el productor tuvo un enorme gesto el día que firmaron los papeles, lo cual le demostró que aún había mucho amor entre ellos.

“Podría no haber dado ciertos pasos y mi vira seria otra… Me llevaba muy mal con mi marido en aquel tiempo, y nos terminando divorciando muy rápido, en dos meses ya estaba todo. Y el día que fuimos a firmar los papeles Oscar fue con un ramo de flores. Y yo con cara de culo le digo ‘¿Para qué son esas flores?’ y él me dice ‘Para agradecerte los años de felicidad’. Y las agarro y le pregunto a la jueza: ‘uno se puede volver a casar con la misma persona que se divorcia’, y la mujer se enojó. Nos divorciamos ese día”, explicó y siguió: “Fueron 3 años tristes, de melancolía. No quería volver a cantar. Estaba por empezar el año 2000 y no sabía nada de la vida de Oscar. Entonces puse mi 100%. Uno de los podemos del ser humano es el discernimiento y la posibilidad de elegir… Si el ego se me ponía acá, la elección iba a ser otra. Entonces lo llamé y le dije ‘Oscar, te va sorprender mucho mi llamado, pero sabes que mi sentimiento sigue intacto. Te amo como desde el primer día, cuando tenía 16, y empieza el 2000 y tenemos tanta historia juntos, tanta vida, cargar fletes, cagarnos de hambre, tenemos tanto camino andado que capaz esto fue una tormenta y la podemos solucionar, yo no sé en que estás vos, pero te quiero decir que el año 2000 me gustaría arrancarlo con vos’”.

“Él no me dijo nada, solo que me llamaba en 20 minutos. Yo creí que estaba con alguien, pero sentía que me había sacado un peso porque le había dicho lo que sentía y entonces media hora después me llamó y dijo ‘contraté un crucero, ¿nos vamos?’, y lloré y nos fuimos y ahí empezó otra vez”, finalizó.

La querían Playboy y Rodríguez Saa

Por último, la cantante reveló que en su vida tuvo dos grandes propuestas económicas, por “inéditos” trabajos. Por un lado, señaló que Playboy le ofreció más de 200 mil dólares por posar desnuda en el Cañón del Colorado (Estados Unidos) y además, que uno de los hermanos Rodríguez Saa (Alberto o Adolfo) quiso convencerla de ser su fórmula presidencial para las elecciones que ganó Mauricio Macri, con un millón y medio de dólares.

“Un día me llegó una propuesta para formar una fórmula presidencial con él. El chabón y yo como vicepresidenta. Primero creí que era un chiste, insistió, después vino la oferta económica y llegó a un millon quinientos mil dólares”, reveló la intérprete y agregó: “Oscar me decía ‘pensalo’ y yo le decía ‘vos estás loco’”.

Si bien no quería dar a conocer quien era, luego dio indicios de quien se trataba y rápidamente Andy descubrió de quien se trataba. “¿La provincia es San y son dos hermanos?, le consultó el conductor, a lo que ella respondió que si.