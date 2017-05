Dramático: una nena de 12 años casi mata a la maestra

Según fuentes de la investigación, la alumna entró al aula en el recreo y le puso el componente químico al agua mineral. Incluso, aseguran que la docente bebió la peligrosa mezcla por error, ya que el preparado tendría como destinatario a otra niña de 11 años.

El efecto sobre la maestra fue inmediato. No bien lo tomó, comenzaron los problemas. “¿Qué me hicieron, qué me hicieron?”, suplicaba la docente a sus alumnos, mientras se sentía cada vez peor. Ella se dio cuenta de que algo extraño ocurría porque al tomar el agua notó que el líquido era aceitoso y con gusto a acetona. Como los chicos no hablaban, la maestra les dijo que iba a llamar a la policía y que nadie se iba a ir hasta que se aclarara el tema. En ese momento, una de sus alumnas asumió su culpa y relató con detalles lo que había hecho.

Como el cuadro de intoxicación se iba agravando, la maestra fue trasladada por sus compañeras de trabajo al centro de salud ubicado en la ex estación del ferrocarril y desde allí derivada al sanatorio Garat de Concordia, donde le hicieron un lavaje y lograron que se recupere aunque no del tono: tiene problemas de visión y otros inconvenientes no determinados.

Por el momento, no se sabe si finalmente la docente hizo la denuncia policial (al tomar estado público es probable que la Justicia actúe de oficio) ni qué medidas tomó el colegio con la niña. Lo que básicamente desean determinar es fue una travesura de niña -que, por cierto le pudo costar la vida a la maestra-, si hubo intenciones reales de hacerle daño con el envenenamiento o si, efectivamente, el intento de agresión era de una nena hacia otra compañerita.

Tras beber, la maestra notó el sabor a la acetona y comenzó a brotarse, hincharse y a sufrir falta de aire. “¿Qué me hicieron?”, decía desesperada.

Sexto grado es al que va la nena que adulteró el agua.

Lo que falta determinar es si se trató de una travesura, si hubo una real intención de envenenar a la maestra o si, como dice otra hipótesis, la “broma” era para otra nena y no para la docente.

Docentes no dan clases por robos

Docentes de cuatro escuelas públicas de Villa Fiorito, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, no asistieron ayer a dar clases en protesta por los reiterados robos en los alrededores de los establecimientos educativos, lo que derivó en la puesta en marcha del operativo “corredores seguros” en la zona. “En los últimos días se suscitó una serie de robos a docentes y alumnos”, indicó el jefe de la Distrital de Villa Fiorito, comisario Walter Iñíguez, quien detalló que la ausencia de los educadores ocurrió en cuatro de las 12 escuelas que hay en el barrio. En Villa Fiorito existen 11 públicas y una privada, y los cuatro colegios en los que se detectaron las faltas “están del lado donde hay un asentamiento”, indicó Iñíguez. Tras tomar conocimiento de la medida adoptada por los docentes, la policía puso en funcionamiento los ‘corredores seguros’, para dar mayor presencia policial en la zona y alrededores de las escuelas en los horarios de ingresos y egresos de alumnos y docentes.