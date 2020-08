Duhalde dijo que tuvo un "comportamiento psicótico" cuando vaticinó un golpe

El ex presidente Eduardo Duhalde fue noticia en el inicio de la semana al asegurar durante una entrevista en el canal América que el año que viene no habría elecciones en el país por la alta probabilidad de que ocurra un golpe militar, dado el crecimiento del militarismo en todo el continente en los últimos años y a la anarquía que está generando la pandemia del coronavirus en la sociedad. Recibió enormes críticas, incluso de miembros de su partido, y tuvo que salir a aclarar su dichos. Pero lo que intentó esta tarde en A24, junto a Mauro Viale, no pareció ser su mejor defensa.