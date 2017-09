Dura confesión

El Dipy también reconoció que tuvo muchísimos problemas con Mariana Diarco, su mujer y madre de su hijo más pequeño. “Les mentía a mi viejo, a mi hijo; a Mariana Diarco le mentía mucho mucho, ya era exagerado”, reveló el cantante. Y agregó: “Nosotros hace seis años que estamos juntos y hace dos años que estamos bien… En los dos primeros años, en vez de hacer las cosas bien, arranqué mintiendo. No de estar con otra persona ni tener una doble vida. Y cuando realmente me quise poner las pilas, no me creía nada, nada”.

Dando más detalles, el cantante de la movida tropical fue más a fondo y explicó que estaba enfermo: “Me di cuenta de que era una enfermedad cuando la vi llorar más de la cuenta (por su pareja)”. Luego, cerró: “Me llegaba a creer las mentiras que estaba diciendo”.

Honest: “es difícil decir esto en televisión. A veces le mentís a gente y ni siquiera sabés por qué le estás mintiendo”.