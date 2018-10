"Durante las crisis de pareja me voy a lugares oscuros"

“Lo que viví fue algo sin precedentes: sentí que estaban todos obsesionados con el día a día, el rating. No me dieron tiempo a que me acomodara”, sostuvo. “Estaba muy mal y dije basta. Era realmente una pesadilla ir a trabajar”, confesó.

Vulnerable

La modelo reconoció que los vaivenes con Mónaco la afectaron a nivel laboral.

“Estaba con una crisis de pareja, y no soy igual que el resto de la gente: solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo”, señaló haciendo alusión a la muerte de su hija Blanca.

“El equilibrio emocional es distinto a los demás, es una lucha de todos los días. Entonces, una crisis de pareja no es la misma que para las otras personas; me voy a lugares oscurísimos que no podrían imaginarse. Dicen ‘bueno, se peleó con el novio’. Sí, para vos es así, pero yo tenía un proyecto de familia con esa persona”, explicó. “Me destruye cuando se me cae un proyecto, estoy con ese equilibrio liviano por lo de Blanca”, cerró.