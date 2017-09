Dybala perdido por una italiana

La noticia la confirmó la revista Spy, que detalla que la morocha de ojos claros y el jugador de la Juventus se conocieron hace tiempo en Formentera, España, y “se gustaron a primera vista”.

“Cuando conocí a Paulo, no sabía quién era. Desde entonces me cortejó con mensajes y gestos de cariño, a lo que yo respondí porque me aseguró que con su pareja estaba en crisis desde hacía tiempo”, contó la modelo.

En octubre de 2015, Ginevra publicó una foto con Dybala en Instagram, aunque en ese entonces lo trataba de amigo, ya que el cordobés aún estaba de novio con su ex.

¿Y Oriana?

Hace unos meses se vinculó a Dybala con Oriana Sabatini. Sin embargo, la cantante negó en todo momento la relación. “No estoy de novia con nadie, estoy sola. Igual yo soy muy romántica, creo que se puede trabajar y tener un amor al mismo tiempo”, aseguró en el ciclo de Susana Giménez. Luego, en una nota con La Nación declaró: “Se hicieron una película porque comencé a seguir por Instagram a jugadores de fútbol. Dijeron que los seguía porque eran amigos de Dybala”.