Villafañe tampoco se quedó callada y contestó a través de un posteo en Instagram citando una frase del gurú de autoayuda catalán Rafael Vidac: “Las heridas emocionales tienden a propagarse a través de los lazos familiares... hasta que alguien consciente detiene el proceso”. “¡Yo decido detenerlo para siempre!”, agregó Claudia en la publicación.

Giannina también expresó su bronca y lanzó un mensaje catártico en Instagram Stories que concluye con un "Basta Ya".

Embed Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON!❤️ AMOR O NADA! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 2 de abril de 2019

“Yo dejé TODO de lado por ver la felicidad en la cara de otros, por priorizar 'lazos' o por el simple hecho de pensar que todo valía la alegría de las personas que quería... Sentía que había que dejar de lado el dolor que ciertas personas me habían causado porque yo era diferente", comienza el texto de la madre de Benjamín Agüero Maradona.

"Sin embargo, del otro lado lo único que recibí fueron puñaladas y desprecio. Volvió a ser lo que nunca dejó de ser. ¿Me enoja? ¿Me duele? No. Ya no. Porque dejé de esperar que el otro actúe como lo hago yo”, remarcó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Yo decido detenerlo para siempre! Una publicación compartida de Claudia Villafañe (@claudiavillafaneok) el 2 Abr, 2019 a las 7:48 PDT

“Asumí que YO soy así, YO doy más de lo que recibo y que hay personas que solo te usan cuando necesitan algo a su favor y después se olvidan que sos hija, hermana o conocida", agregó.

"Aprendí que el otro simplemente es el otro y que yo no puedo exigir que las cosas cambien. dejé de "tratar de entender" y simplemente acepté", cerró.

Tras los descargos 2.0, Matías Morla, el abogado de El Diez, publicó el pedido por WhatsApp que se envió desde el celular de Diego a su comunity manager con el saludo a su hija para despegarse de la polémica. Es que desde hace tiempo el letrado es como uno de los responsables de la pelea de sus padres.

“Ante algunos mensajes que recibí donde me adjudican haber influido en el mensaje que Diego le dejó a su hija por el cumple, con su aprobación subo la comunicación directa con quien maneja sus redes. Si algo siempre fui es respetuoso y más cuando se trata de temas familiares”, afirmó en las redes socialesantes de publicar la camptura de pantalla de un intercambio por Whatsapp que tuvo con Diego.

En la misma se lee: “Javier, buen día. Me dice Diego que hoy es el cumple de Dalma. Quiere que le escribas esto. 50 rosas que nunca me aceptó. Sos la primera. ¡No pasa por el amor! Pasa por los billetes que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”.

"Mi profesión es la de abogado y como tal cumplo con mi función y no solamente en el caso de Maradona, sino en los casos de renombre que tuve a mi cargo. Hay gente que no entiende que nosotros no somos los enemigos, sino los que trabajamos para nuestros clientes”, sostuvo.

“Tengo una familia, tres hijos, quienes viven gracias a mi trabajo, el que llevo adelante con la misma convicción y amor por la profesión con la que comencé a estudiar. Jamás mezclé temas personales con el trabajo y mucho menos cuando en el medio hay cuestiones familiares”, remarcó.

“Y hay algo que siempre te enseñan en la facultad: ‘respetar a los de la vereda de enfrente’. Esa premisa jamás la abandono y más allá de cualquier agresión o burla que reciba, voy a seguir haciendo mi trabajo con Diego o con cualquiera de mis clientes”, cerró Morla, claramente enojado.