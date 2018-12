El hecho denunciado por una joven militante se dio a conocer el domingo a través de Facebook. Allí, la víctima relató los episodios que padeció durante 2017, cuando era pareja de Roó.

"Hace unos días me decidí a escribir esta publicación tratando de detallara una serie de situaciones que viví con un varón. Ocurrieron ya hace bastante tiempo, pero desde entonces vuelven a mí en forma de tristeza y asco. Me decidí porque más allá de todo el miedo al ‘que dirán’ que me produce contarlo, mayor es el grado de preocupación y enojo que me invaden cuando veo que un tipo que ya se maneja sexual afectivamente así, sigue impune rodeado de mujeres que no tienen idea de quién es", contó la denunciante, publicó el diario La Arena.

"Hablo de Nicolás Roó. Lo conocí cuando empecé a militar en La Cámpora (Santa Rosa) a los 17 años. Se presentaba como referente de la juventud. Su imagen de autoridad me generaba mucho respeto. Me importaba mucho como él me viera. Es decir, hoy puedo decir que desde el principio existió una relación de poder muy fuerte. Me hacía sentir que no sabía nada ante él, un militante lleno de experiencia", destacó.

Además, explicó: "Puntualmente la relación sexo afectiva que tuve con él, que en realidad no fue más que de opresión y coerción, comenzó cerca de marzo de 2017 (no recuerdo con exactitud)".

"La primera vez que estuve con Roó fue consensuado, pero las siguientes fueron por presión, negación de libertad o forzadas explícitamente. Fueron muchas pero trato de relatar brevemente las más violentas que recuerdo", añadió.

"Una vez mostrándome un galpón de un privado, en el cual tenía ‘un futuro proyecto’, mientras estaba mirando los alrededores me tomó, me tumbó hacia el suelo y contra la tierra con piedras me penetró hasta acabar. Otra vez fue llevándome a mi casa, estacionó el auto, y aunque dije que no, continuó amarrándome fuerte con sus manos y sus brazos. Luego paró el auto, salimos y me violó contra él. Cuando entendí que ante mi negación siempre conseguía lo que quería, con el tiempo mi cuerpo solo se dejaba guiar por los deseos del suyo. Cabe aclarar que es corpulento y pesado y tiene mucha superioridad física sobre mí", continuó.

La joven, que en aquella ocasión era menor de edad, denunció que la abusó y violó en reiteradas oportunidades.

"No me puedo imaginar cuantas mujeres más habrán sido víctimas de este nene bien al que encubren tantas personas. Entre ellas la dirigencia de La Cámpora, porque ellos saben lo que pasó y el tipo sigue sus actividades normalmente, apareciendo en fotos, trabajando en campañas políticas, y ocupando cargos. El único pedido que hice, fue que lo desvincularan de la organización", lamentó.

"Aceptaron hacerle mostrándose preocupados, pero a Nicolás Roó lo veo viviendo su vida con total normalidad. Y ya me harté. Me harté de sentir que mi violador se ríe de mí y de todas sus víctimas. Me harté de ser orgánica con gente que parece que no se preocupa por otra cosa que su carrera política. Pero por sobre todo me harté de tener miedo", concluyó.

A su vez, en una nota publicada en Facebook, La Cámpora La Pampa explicó los motivos por los cuales desvinculó a Nicolás Roó de sus filas tras una denuncia de abuso sexual en su contra.

"Ante los hechos de público conocimiento donde se acusa a Nicolás Roó como responsable de violación y diferentes hechos de violencia hacia nuestra compañera Otilia Pescara, manifestamos en primer lugar que creemos en el relato de Otilia y la acompañamos en las medidas que ella crea necesaria. En este sentido hemos desvinculado a Roó de nuestra organización política", indicaron.

"Creemos importante señala que los militantes de La Cámpora estamos comprometidos con la construcción de nuevas y mejores prácticas vinculares para erradicar la violencia de género.

Desde esta posición, la dirigencia de la organización se puso a disposición de la denunciante desde el principio, manteniendo encuentros con ellas y demás compañeros que son su sostén en este momento", añadieron.

"Desde junio tomamos conocimiento de las vivencias de Otilia, inmediatamente accionamos tal como indica el protocolo interna de violencia de género con el que contamos y que fue creado para la defensa de los derechos humanos", prosigió.

Y la organización explicó: "Ante la gravedad de la denuncia de la compañera, decidimos tomar medidas contundentes. Apartamos inmediatamente a Roó de las responsabilidades políticas que tenía hasta el momento, desvinculándolo completamente de los espacios de militancia territorial y grupos de referencia".

