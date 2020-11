Echarri y Dupláa: poliamor no, pero "festichola" ¿sí?

“Con Nancy tenemos muchísima confianza y hemos tocado todos los temas”, comentó el actor en diálogo con Jey Mammón en su ciclo Estelita en Casa. Acto seguido descartó por completo la posibilidad de abrir la pareja. “El poliamor es tener una relación por fuera. No estoy muy de acuerdo con eso, No me bancaría ejercer el sexo por fuera en forma individual. Me daría mucha aprehensión que ella se fuera a su día del poliamor”, reconoció.