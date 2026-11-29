La reforma restringe el financiamiento monetario del Estado y modifica las condiciones para designar y destituir a las autoridades de la entidad.

El Congreso Nacional sancionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina , que restringe el financiamiento monetario del Estado y modifica las condiciones para designar y destituir a las autoridades de la entidad.

La iniciativa, que constituye una de las principales reformas institucionales de la gestión de Javier Milei en materia económica, obtuvo el aval definitivo de Diputados el 26 de noviembre. El oficialismo reunió 141 votos afirmativos y 99 abstenciones, sin ningún rechazo, después de aceptar las modificaciones que el Senado había introducido en septiembre.

La aprobación se produjo durante la misma sesión en que la Cámara Baja trató el Presupuesto 2027, cuya normativa exige que el Gobierno mantenga el equilibrio fiscal o alcance un superávit financiero. El Ejecutivo busca establecer así dos restricciones complementarias: una sobre la administración de las cuentas públicas y otra sobre los instrumentos monetarios a los que podrá recurrir el Tesoro.

Las autoridades del Banco Central

Uno de los primeros efectos políticos de la nueva legislación se verá en septiembre de 2028, cuando concluya el período para el cual fue designado el actual presidente del BCRA, Santiago Bausili. La renovación de su mandato o la elección de su sucesor requerirá que el candidato propuesto por el Ejecutivo consiga al menos 37 votos entre los 72 integrantes del Senado. La exigencia de una mayoría absoluta para aprobar las designaciones fue una de las modificaciones incorporadas y alcanza también al vicepresidente y los restantes miembros del Directorio. Como sus mandatos duran seis años, la conducción del organismo podrá extenderse más allá de un período presidencial.

Sin embargo, el Gobierno debió resignar parte del blindaje institucional que había diseñado para proteger a los responsables de la política monetaria frente a eventuales presiones de futuras administraciones. Aunque el mecanismo finalmente sancionado ofrece menos protección que el pretendido por Milei, es un avance respecto de la legislación anterior, que solamente exigía una consulta no vinculante a una comisión parlamentaria.

Bullrich negoció los votos para tratar la reforma de Zonas Frías y los cambios en el Banco Central.

La reforma del Congreso Nacional

En materia monetaria, la reforma revierte una parte sustancial de los cambios que impulsó en 2012 el gobierno de Cristina Kirchner, cuando Mercedes Marcó del Pont presidía el Banco Central. Aquella modificación amplió las responsabilidades de la entidad, que dejó de tener como objetivo fundamental la estabilidad monetaria para incorporar metas relacionadas con la actividad económica, el empleo y el funcionamiento del sistema financiero. La nueva legislación vuelve a colocar la defensa del poder adquisitivo de la moneda en el centro de su mandato y elimina las atribuciones específicas para direccionar el crédito hacia determinados sectores productivos o regiones.

El esquema se aproxima al modelo de bancos centrales que jerarquizan la estabilidad de precios, a diferencia de instituciones como la Reserva Federal, cuyo mandato también contempla el máximo empleo. La reforma no supone que el BCRA abandone la supervisión bancaria o la regulación del sistema financiero, sino que esas responsabilidades dejarán de ser objetivos monetarios de igual jerarquía.

Para evitar que las necesidades financieras del Gobierno condicionen las decisiones monetarias, el Congreso derogó el artículo 20 de la Carta Orgánica, que habilitaba al BCRA a conceder adelantos transitorios al Tesoro. Este instrumento permitía al Ejecutivo disponer de financiamiento en pesos sin recurrir al mercado de capitales, dentro de límites que contemplaban el volumen de la base monetaria y los recursos fiscales. La prohibición de otorgar préstamos también alcanzará a las administraciones provinciales, municipales y CABA, además que el BCRA no podrá tener participación directa en las colocaciones de deuda soberana. La entidad conservará, en cambio, la posibilidad de adquirir bonos en el mercado secundario como parte de sus operaciones de regulación monetaria.

Necesiades de la economía

El Congreso también modificó los criterios contables que durante anteriores administraciones permitieron utilizar los resultados financieros del Banco Central para cubrir las necesidades presupuestarias del Gobierno. Las diferencias positivas que surjan de una depreciación del peso frente al dólar o de una suba en la cotización internacional del oro quedarán excluidas de las ganancias susceptibles de distribución. El cambio apunta a impedir que una mejora en la valuación en pesos de los activos externos del organismo habilite transferencias al Estado sin que exista una ganancia efectivamente realizada. Antes de distribuir beneficios, el Banco Central deberá compensar las pérdidas que hubieran afectado su patrimonio y constituir reservas por el equivalente al 50% de su capital. Si después de cumplir esas condiciones la entidad dispone de utilidades líquidas y realizadas, el Ejecutivo solamente podrá recibirlas bajo el compromiso de destinar los fondos a cancelar deuda pública.

Otro de los desafíos que enfrentará la conducción del BCRA será reducir la exposición patrimonial al Tesoro, que durante años entregó a la autoridad monetaria Letras intransferibles a cambio de divisas. A diferencia de los bonos negociables, estos instrumentos carecen de un mercado secundario donde el BCRA pueda venderlos para obtener liquidez o intervenir sobre las condiciones monetarias. Las reservas internacionales tendrán además protección expresa contra embargos en la Carta Orgánica, aunque el BCRA podrá comprometer determinados activos externos como garantía de operaciones financieras propias.

La reforma introduce, además, modificaciones en las leyes de Convertibilidad, de Administración Financiera, y Complementaria Permanente de Presupuesto, que exceden el funcionamiento de la autoridad monetaria. Entre los cambios, se elimina la obligación de solicitar previamente al Banco Central una evaluación sobre las posibles consecuencias de las operaciones de endeudamiento público externo en la balanza de pagos. También se modifican las condiciones bajo las cuales las empresas y sociedades estatales podrán hacer operaciones de crédito público y se restringe el otorgamiento de garantías por parte de la administración central. Los avales, fianzas y garantías que comprometan recursos del Estado deberán tener una autorización específica del Congreso.