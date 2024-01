Cómo justifico mis fondos y cuándo el banco debe informar a la AFIP

Dolares estafa (1).jpg la cantidad de dinero que los ahorristas guardan debajo del colchón superan las reservas del BCRA.

Sin embargo, más allá de que de ese modo los ahorristas se garantizan la tranquilidad de no correr el riesgo de ser víctimas de un "corralito", un desagio o alguna medida de gobierno que licúe su capital, el problema surge cuando la coyuntura pone a disposición diferentes alternativas de inversión atractivas.

Ante ese panorama, tanto si se trata de un nivel de tasas que invite a ingresar esos fondos en el sistema bancario como de posibilidades de adquirir bienes muebles o inmuebles en condiciones favorables, el uso de ese dinero puede quedar bajo la mira de los entes de control del Estado o de las propias entidades bancarias o financieras, al reclamar la justificación del origen del dinero en cuestión.

¿Cómo justificar origen de fondos para hacer inversiones en Argentina?

Tomando en cuenta el escenario descripto previamente, en primer término es necesario advertir que el uso del dinero que se mantiene "en negro" puede tener consecuencias directas de parte de los organismos de fiscalización, que pueden imponer sanciones o multas; sin embargo, si los fondos son producto de acciones lícitas, la situación varía.

En ese orden, el capital puede ser el resultado de una política personal de ahorro constante y sostenido a lo largo de muchos años, cuya justificación es posible a partir de los recibos de sueldo o de la facturación, si se trata de un emprendimiento propio.

La multiplicación de esos ingresos restado lo necesario para la manutención daría un aproximado del ahorro posible, que si coincide con el que el contribuyente pretende utilizar debería ser dado por justificado.

afip.JPG A la hora de invertir, existen distintos modos de justificar el origen de los fondos ante la AFIP.

Otra fuente de ahorros podría ser el resultado de una indemnización, en cuyo caso bastaría con la presentación de la sentencia o acuerdo laboral para justificar el dinero. Un caso similar a si se ha efectuado alguna operación comercial de venta de activos financieros o algún bien físico o empresa. En tal caso, basta con la exhibición de la documentación que testimonie el movimiento.

Si se tratara del producto de una herencia, una declaración de herederos sería suficiente para saldar el trámite, como lo sería la existencia de un boleto de compra-venta en el caso de que se trate de fondos provenientes de una transacción inmobiliaria. En todo caso, lo que tiene que estar claro es por un lado la causa del ingreso genuino y legítimo y, por otra parte, el certificado formal en blanco que justifique ese ingreso.

¿Cuánto dinero puedo tener en el banco sin declarar en Argentina 2024?

En principio, es preciso destacar que el monto que se puede tener en el banco sin declarar varía del nivel de ingresos del cliente y suele ser definido en función de un perfil del ahorrista que la entidad elabora a partir de las sumas "máximas esperadas" según sus ingresos en blanco.

Para el caso de quienes no tienen ingresos declarados, en cambio, el monto máximo es de $200.000 mensuales. Si bien existen algunos casos de personas que depositan montos por encima de estas cifras y no les solicitan justificativos, a partir de dicho monto existe el "riesgo" de que la entidad exija algún tipo de justificación de los fondos.

Plazos Fijos. BCRA.jpg El máximo que se puede tener en el banco sin declarar depende en parte de una evaluación de la entidad.

Sin embargo, es necesario agregar que esos $200.000 corresponden a todas las operaciones realizadas en el mes calendario por la persona en cuestión, incluyendo el dinero depositado en cajas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas sueldos, de seguridad social, además de los saldos e inversiones en plazo fijo, entre otros.

¿Cómo justificar ingresos en AFIP?

Tal como fue señalado anteriormente, a fin de no correr riesgos de sanciones o penalizaciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la hora de invertir fondos no declarados o de procedencia no especificada oportunamente, conviene prever la justificación de los ingresos que los generaron.

En ese sentido, la documentación más habitual que sirve a tal efecto se puede enumerar en un listado que incluye: