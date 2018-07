Ed Sheeran es acusado de plagio

Al cantante británico le reclaman 100 millones de dólares por la canción "Let's Get It On".

Los Ángeles

Ed Sheeran fue demandado por 100 millones de dólares, acusado de haber plagiado el tema “Let’s Get it On” de Marvin Gaye en su canción “Thinking Out Loud”. El sitio TMZ informó que la compañía Structured Asset Sale, que demandó al famoso británico, es dueña de la tercera parte de los derechos de autor de “Let’s Get It On”.