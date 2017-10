Edgardo Albrieu: "Al no jugar, el único que pierde es el club"

"Es muy triste y vergonzoso lo que pasó. No es lo que se busca, el equipo no se prepara para esto. Al no jugar el único que pierde es el club, el más perjudicado es el club, no son ellos o los dirigentes. Me pone mal, trabajamos ad honorem y pasan estas cosas extra futbolísticas que son difíciles de controlar y eso te amarga", dijo en diálogo con LU5, Edgardo Albrieu, miembro de la comisión directiva y asesor legal del Club Cipolletti.

Ante las posibles sanciones que recaerían sobre la institución, señaló que "todavía no hay una resolución del Consejo Federal, seguramente mañana van a correr traslado".

Por otro lado, agregó que el informe del árbitro puntualizaba que lo suspendía porque que la Policía no daba seguridad para continuar el partido.

"Pero no fue una acción contra el club visitante, tanto el arquero como el resto de los jugadores querían continuar. El problema fue exclusivamente de una facción y la Policía", añadió.

LEÉ MÁS

Desde la tribuna: el momento de los incidentes en La Visera

Por culpa de los violentos se suspendió el partido entre Cipo y Villa Mitre