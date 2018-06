Embed

''Me reencontré con Albana, mi compañera en la actualidad, con quien nos conocemos del barrio cuando éramos adolescentes y con quien vivimos momentos de esos que no se olvidan. Hoy la vida nos encuentra a ambos presos por errores cometidos en el pasado, pero esto no nos limitó para amarnos, elegirnos de nuevo, hoy para construir un proyecto de vida y de familia juntos. Hoy confiamos, creemos y lo concretamos ante el sagrado acto que significa el matrimonio'', contó Vázquez a través de su cuenta de Facebook.

En el mismo comunicado, el músico se lamentó de lo ocurrido en Cromañón y del femicidio de Taddei: ''Podrán decir que no merezco nada, pero la vida sola me brindo una oportunidad más, y no crean que las cosas suceden por casualidad, todo en la vida sucede por un motivo. Los mayores arrepentimientos en mi vida y con los que cargare el resto de mis días son dos instantes, instantes que son y fueron infinitos y que jamás terminaran, el primero es la noche del 30 de diciembre de 2004 y el segundo fue el incidente con quien fue mi esposa, Wanda Taddei"

Por último, sentenció: ''Creo que jamás terminaré de entender el motivo por el que me vi enredado en este incidente trágico que le costó la vida a la mujer con quien compartía mi vida''.

La novedad no fue bien recibida por los familiares y conocidos de Taddei, que salieron a repudiar su casamiento en las redes.

