EEUU: murió argentina que había compartido su dolor en redes

El 22 de marzo, Halberian, de 42 años, acudió a las redes para compartir un testimonio que incluía detalles del dolor que atravesaba. "Como todos sabemos, estamos viviendo en tiempos muy feos. Lo que les voy a contar no es joda, lo estoy viviendo en carne propia a la distancia", escribió. Según contó, el 17 de marzo habría empezado con fuertes síntomas: "Hace cinco días que no puedo respirar, hace cinco días que estoy con vómitos violentos".

"Me deshidraté mal, y estoy con fiebre", contó, y dijo: "Para los que me conocen y saben tengo una alta tolerancia para el dolor. Esto no se compara con nada que viví. Sigo sin poder respirar bien, no duermo, me duele todo el cuerpo".

Halberian había implorado desde las redes que la gente le diera importancia al virus. "Los hospitales están que desbordan, no te pueden mantener a salvo. Tomen conciencia, dejen de joder y quédense en casa", escribió, y concluyó: "Cuídense los unos a los otros".

Este viernes, el arquero neuquino Mario Daniel Vega, quien milita en los Estados Unidos, admitió a LMN que allí se subestimó el problema y por "están pasando estas cosas. Por suerte en Argentina se tomaron medidas, aunque hay que ser solidarios, le puede tocar a cualquiera".

En Argentina ya suman 42 víctimas fatales por el Covid-19 mientras que hay 1353 casos positivos.

