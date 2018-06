Una vez finalizado el envío, el portal de Laura Ubfal informó que el periodista sufrió un cuadro de hipotasemia (una condición en la que aparecen niveles de potasio séricos inferiores a los valores normales), y debió ser medicado por la presión alta.

El nuevo altibajo de salud llega en medio del distanciamiento que tiene con su hija Morena y horas después del Día del Padre. Sin lugar a dudas, la situación emocional del conductor no es sencilla frente al dolor de vivir una fecha especial como la de ayer lejos de la joven, que eligió viajar a Córdoba y estar con la familia de su novio este fin de semana.

Precisamente el domingo, el periodista volvió a expresar su amor por sus dos hijas en un mensaje donde recordó a su propio padre, Ramón.

"Ahí está Ramón, mi viejo, en silencio pero con la mirada puesta en mi. Serio. Atento. El no gastaba una palabra de más. Al contrario, las ahorraba hasta hacerme creer que no eran necesarias para amarse. Recién las lanzó, a borbotones, cuando supo que se iba”, arrancó el Intruso.

Y siguió: “Ahí me di cuenta que se había guardado las más lindas. Las mejores. Las que importaban. No sobraron los abrazos. Ni las sonrisas. Todo fue austeridad y dientes apretados. Pero fue un ejemplo. No fue fácil para el ser padre. Lo veo ahora. Pero es la tarea más maravillosa que le puede tocar a un hombre. Ser padre es un milagro. #DiaDelPadre”.

En tanto, su pareja Romina Pereiro le dedicó un tierno mensaje en Instagram.

La semana pasada Rial volvió a convertirse en noticia luego de que Natacha Jaitt filtrara una serie de audios que intercambió con su Morena. En el ida y vuelta con su hija hablar del novio de la joven, Facundo Ambrosioni, y la causa de los abusos de menores Independiente.

Más allá del pico de presión y el faltazo a su programa, Rial se mantuvo activo en Twitter, aunque no hizo ningún posteo en relación a su estado de salud y a su ausencia en la pantalla de América.

Embed #BuenLunes para todos. Y recuerden que la culpa es toda nuestra! pic.twitter.com/UEFUbW6bYM — JORGE RIAL (@rialjorge) 18 de junio de 2018

Embed Estoy viendo Corea-Suecia. Así se empieza una semana — JORGE RIAL (@rialjorge) 18 de junio de 2018

Embed Asumió @SampaoliOficial la conducción de la selección. Me gusta el equipo. — JORGE RIAL (@rialjorge) 18 de junio de 2018

Embed Intoxicación por monóxido de carbono: 10 consejos para prevenir y cómo actuar en una emergenciahttps://t.co/mIVzhDZF6a pic.twitter.com/wn30LmjEth — Bigbangnews (@bigbangnw) 18 de junio de 2018

LEÉ MÁS

Natacha tiró otra bomba: mensajes de Rial sobre los abusos en Independiente