El 2020 de la F1 podría tener entre 18 y 19 fechas

Además, indicó que correr sin público no es lo ideal, pero ante la situación es lo más viable. “Tenemos una carrera sin espectadores. Eso no es genial, pero es mejor que no correr en absoluto. Tenemos que recordar que hay millones de personas que siguen el deporte sentado en casa. Muchos de ellos se están aislando y poder mantener vivo el deporte y practicar un deporte y entretener a las personas sería una gran ventaja en esta crisis que tenemos. Pero no podemos poner a nadie en riesgo”, expresó.

También, el británico aseguró que la premisa es iniciar el certamen de la Fórmula 1 y no parar. “Estamos viendo la estructura organizativa que nos daría el comienzo más temprano. Pero también la capacidad de mantener ese inicio. No tiene sentido empezar y luego detenerse nuevamente por un tiempo. Es más probable que esté en Europa. Es concebible que pueda ser un evento cerrado", puntualizó.

Ross Brawn dio un pantallazo del panorama que tiene Liberty Media sobre la temporada 2020 de la Fórmula 1.

Sobre el calendario, el ex Ferrari y Mercedes declaró sobre el número mínimo de citas que se pueden hacer. "Ocho carreras es lo mínimo que podemos tener un campeonato mundial, [según] los Estatutos de la FIA. Podríamos lograr ocho carreras comenzando en octubre. Entonces, si quisieras un punto muerto, sería octubre”, afirmó.

Además, Brawn dejó claro que si comienzan en julio se buscará correr entre 18 o 19 contiendas. “Si pudiéramos comenzar a principios de julio, podríamos hacer una temporada de 19 carreras. [Sería] difícil: tres carreras, un fin de semana libre, tres carreras, un fin de semana libre. Hemos analizado toda la logística y creemos que podemos celebrar una temporada de carreras 18-19 si podemos comenzar a principios de julio. La elección es entre esos dos números", contó.

También se explayó sobre la posibilidad de emplear fines de semana de dos días. "Podemos tener algunas carreras de dos días para satisfacer las necesidades logísticas. Por ejemplo, China parece que probablemente será una carrera de dos días si seguimos adelante porque para llegar allí y escapar al próximo evento que estamos planeando, fácilmente podría ser una carrera de dos días", dijo.

Por último, Brawn confirmó que el tope presupuestario para 2021 será de 175 millones. “Hemos luchado mucho para llegar a donde llegamos con el límite presupuestario de $ 175 millones para el año. Fue más alto de lo que queríamos, pero ese fue el equilibrio que pudimos encontrar con todos los equipos. No voy a fingir que eso era ideal, no era lo que queríamos, pero ahí era donde estaba”, culminó.