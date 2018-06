El 80% apela a su voluntad para dejar el cigarrillo

A esta altura, los efectos nocivos sobre la salud están más que comprobados: provoca cáncer, aumenta el riesgo cardiovascular –la probabilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular-, es la principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y agrava otros cuadros respiratorios, como el asma. Por todo esto, es frecuente escuchar a fumadores decir que quieren dejar el hábito, y también que lo intentaron y fracasaron.

Una encuesta de Poliarquía y Prosanity dio cuenta de esta dificultad: el 58% de los fumadores ha intentado abandonar alguna vez el hábito. Sin embargo, uno de los datos más llamativos es que el 80% de quienes han encarado el desafío de dejar el cigarrillo lo hizo sin recurrir al sistema de salud.

“El intento de dejar de fumar se desarrolla por fuera del sistema de atención de la salud, basándose en el esfuerzo personal del fumador, que se desarrolla, en la mayoría de los casos, aparte del diagnóstico y el consejo médico”, afirmó el informe de Poliarquía.

Esta conducta no registra diferencias significativas según el tipo de cobertura sanitaria de la población, mostrando que responde a un perfil conductual del fumador en nuestra cultura. “Que los argentinos decidan dejar de fumar sin recurrir a profesionales no significa que estos no les hayan dado el consejo de hacerlo. Según los datos recogidos, la mitad de los que emprendieron este camino recibió la sugerencia de abandonar el tabaco”, señaló la encuesta. Sin embargo, entre los encuestados, el 36% respondió que le resulta difícil encontrar los servicios médicos para dejar de fumar.

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay 60 centros de salud –la mitad son públicos- que ofrecen servicios para dejar de fumar. Según datos del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, la Red Tabaco o Salud realizó en 2017 10.705 intervenciones, mediante consejerías a pacientes, y se trataron 1227 pacientes. Esta red cuenta con 29 centros con profesionales capacitados por el programa y ofrece tratamiento gratuito en 16 hospitales y 13 Cesacs. En ellos ofrecen tratamientos intensivos seguidos por profesionales y también tratamiento farmacológico –sin costo para el paciente- que consiste en una terapia de reemplazo nicotínico.

“Para dejar de fumar lo primero es que la persona tiene que estar motivada porque se sabe que el 70% de los fumadores quiere dejar de fumar, pero sólo el 30% lo logra”, explicó el doctor Sergio López Costa, coordinador del Programa de Prevención y Control del Tabaquismo del Ministerio de Salud de la Ciudad.

Los beneficios de abandonar el tabaco

Según estudios médicos, son varios los beneficios que trae dejar el cigarrillo. Incluso, algunos son casi inmediatos. Por ejemplo, a los 20 minutos disminuye la presión arterial y a las 12 horas se normaliza el monóxido de carbono en sangre. Otras cambios en el cuerpo tardan un poquito más: entre las dos semanas y los tres meses mejora la circulación y la función pulmonar, entre el primero y el noveno disminuye la tos y la falta de aire, al año bajan hasta la mitad las probabilidades de sufrir una enfermedad coronaria, y al año disminuye el riesgo de varios tipos de cáncer.