El 9 que Boca cerraría esta semana y guarda en secreto

Si bien todavía no se hizo de público conocimiento el nombre, se sabe que no sería un '9' sino que uno que juegue por afuera, y quiere tenerlo lo antes posible.

El elenco de la Ribera decidió no contar con Sebastián Villa, uno de los encargados de los extremos ofensivos, por su conflicto judicial generado por la denuncia de violencia de género de su ex novia, Daniela Cortés.

El plan de la dirigencia de Boca, comandado por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, es presentar a la nueva cara del equipo la próxima semana y, si es posible, este finde.

"Si me llama Riquelme sería un halago"

Uno de los candidatos sería el mencionado Churín. Y el ex Independiente y actual Cerro Porteño se mostró ilusionado ya que es bostero de ley. "Si me llama Riquelme sería un halago porque es uno de los mejores jugadores de la historia de Argentina. Yo soy bostero pero no se me pasa por la cabeza, ahora, jugar en otro lado. Si me llama Román te juro que no me saldrían las palabras del cagazo que tendría", le dijo el pergaminense a César Merlo en su Instagram.

Además, Churín recordó: "Un día Chiqui Arce me dijo que si metía dos goles en un partido me daba la camiseta que cambió con Riquelme y ahí la tengo en casa, guardada como un tesoro".

Churín, de 30 años y con una larga trayectoria en el fútbol continental, suma 35 goles en 74 partidos con la camiseta de Cerro Porteño, donde en el vigente Torneo Apertura ya cuenta siete goles.