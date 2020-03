El abuelo los mantiene

Se cubre: “Me da pena la situación, prefiero que las cosas feas nunca lleguen”.

Contención

La Griega señaló que tras la separación, es su padre, Manuel Xipolitakis, quien mantiene la vida económica de ella y su pequeño hijo Salvador Uriel. “Sin mi papá no podríamos vivir. Él nos contiene en todo sentido. Mis trabajos son esporádicos, no puedo mantener a toda una familia, que somos mi hijo y yo. A mí me mantiene mi padre, como siempre lo hizo. Y hoy está también manteniendo a mi hijo”, aseguró en diálogo con Radio Mitre.

“Soy humana. En algún momento he quebrado pero me levanto con doble fuerza cuando miro a mi familia o a mi hijo a los ojos. No le puedo fallar a nadie”, agregó la rubia.

También admitió que sufrió “bajones” . “Al principio fueron muchas desilusiones, no entraba en mi cabeza. Para mí era muy sencillo pero no me puedo poner en la cabeza de los demás, cada uno es como es, conozco cómo son las personas, por eso nada me sorprendió”.

A pesar de todo, la modelo dijo que su hijo Salvador “es un nene muy feliz”.

“Es muy travieso, no se queda quieto, es hiperactivo. Es lo máximo que me pasó, una relación plena, pura y real. Mi vida pasó a un segundo plano, me dedico a ser mamá 100%”, le prometí que será feliz y no le va a faltar el amor, a eso me dedico”, concluyó.