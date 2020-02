El afectuoso adiós del atletismo local para Braian Toledo

Agustina Moraga, múltiple campeona argentina y de los Juegos de la Araucanía en lanzamiento de la jabalina, resaltó las cualidades del bonaerense. “Era un excelente atleta por su fuerza, dedicación y técnica. Será siempre un referente”, dijo la picunense, quien contó una simpática anécdota que lo retrata: “El año pasado participé como invitada en un Gran Prix Sudamericano de Mayores en Entre Ríos y estuve en la misma pista con Braian. Mientras hacía la entrada en calor se acercó y me dijo: ‘te conozco a vos’. Me alentó y felicitó por lo que venía haciendo en U18. No lo podía creer. Un crack”.

La zapalina Giuliana Baigorria (campeona en los Juegos Sudamericanos Escolares en Paraguay 2019 en lanzamiento de martillo) quedó también impactada por la noticia. Es que días pasados participó del Campus para los chicos del programa Dakar 2022 en el Cenard y se lo cruzó. “Hace dos o tres días lo vi allí y me quedé sin palabras. Lo alcancé a conocer, pero no pude sacarme una foto. Quedé muy dolida con su muerte”, afirmó.

Gerardo Werthein on Twitter Nuestro querido Braian Toledo será velado hoy y cubriremos su féretro con la bandera olímpica en homenaje a su trayectoria, sus valores su ejemplo y su calidad humana. De esta forma el movimiento olímpico desea homenajearlo. Todos te extrañaremos mucho — Gerardo Werthein (@gerardowerthein) February 27, 2020

Enrique Sánchez, entrenador del seleccionado neuquino, lamentó su muerte porque “era un atleta amable y querido”. “Lo conocí de muy chico, a los 16 años en Rosario. Ahí lanzó 64 metros la jabalina y tuve el honor de prestarle un zapato con clavos ya que se le había roto el del pie derecho”, dijo. Los también coach del seleccionado provincial Diego Sibona y Simón Betancur coincidieron en el legado que dejó Brian Toledo.