El agresor de Robertito Funes le pidió perdón cara a cara

"De esta manera me despido de toda participación activa en política. Me voy del país. Perdón Robertito, perdón, perdón", concluyó Bussolini, que tiempo atrás fue panelista del programa Bendita TV.

Horas después, Bussolini tuvo la oportunidad de pedirle disculpas a Funes Ugarte en Radio 10. "Perdón por haberte ofendido. Gracias que me pudiste entender. No importa que me perdones, no me importa nada. Me importa que yo te haya lastimado a vos que sos un tipo que no te metés con nadie... Me veo y me dio vergüenza. Perdoname, de corazón te lo digo", expresó el hombre en Radio 10.

Tras aceptar las disculpas, Robertito hizo el miércoles por la tarde un móvil en C5N con Bussolini y manifestó: "Estamos en una etapa de comprensión, difícil para la Argentina".

"Gracias por venir. Esto demuestra tu humildad. Estoy muy angustiado porque te falté el respeto a vos que sos un tipo bárbaro. Te pido perdón", señaló el hombre. "Te las acepto", le dijo el periodista luego de pedirle en varias oportunidades que no se saque el barbijo.

"A mí no me gusta que le gente tenga una fea opinión mía. Yo no soy facho, ni tengo guita, ni soy gorila. No estoy de acuerdo con los anticuarentena ni con desestabilizar a Alberto (Fernández). Todos confiamos que va a ser el nexo entre Cristina (Fernández de Kirchner) y (Mauricio) Macri... Yo confío en eso, entonces vamos todos para ese lado", dijo Bussolini en el ida y vuelta con Robertito.