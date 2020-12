El argentino que renunció a la Juventus porque no homenajearon a Diego

image.png

"Creí que la Juventus era grande. Nunca más voy a trabajar para ese club. Ningunearon a Maradona, solo un gol en Twitter pusieron. El máximo ídolo de ellos es (Omar) Sívori, argentino. Juventus le faltó el respeto al fútbol", dijo este argentino que no pudo soportar el desplante de la Vecchia Signora para con quien fuera su gran referente futbolístico y uno de los responsables de su amor por el fútbol: "Con la renuncia pierdo a nivel económico y de cartel, porque es la Juventus, pero no me arrepiento. Me salió el maradoneano de adentro. Vivo para el fútbol por inspiración de Maradona, soy un loco de amor por el fútbol gracias a él", agregó en diálogo con el programa PipíCucú, por Late 93.1.