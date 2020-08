El arquero Martín Campaña se va de Independiente por falta de pago

Independiente se reserva "todo los derechos que le corresponden" a través de documentos firmados y avanzará por la vía legal para "defender intereses y activos" del club.

Los abogados de Campaña comunicaron a la comisión directiva de Independiente la condición de jugador libre de su cliente por "falta de pago" luego de la intimidación del viernes pasado con 48 horas hábiles de plazo.

https://twitter.com/GuidoSacarelo/status/1293633336880103427 El representante de Martín Campaña, Flavio Perchman, no quiso opinar de la polémica que tuco con #Independiente pero si detalló en Sport 890 que puede ser de su futuro pic.twitter.com/cBcf8SX2fq — GuidoSacarelo (@GuidoSacarelo) August 12, 2020

En consecuencia, Independiente abonó los sueldos de mayo a julio, pero con un tope de 400 mil pesos por la pandemia de coronavirus. El arquero del seleccionado uruguayo reclamó el salario completo en dólares e informó la falta de cumplimiento del club con la diferencia restante.

En tanto, el representante del arquero, Flavio Perchman, manifestó en Sport 890 que era un tema "conflictivo" y que está enfocado en encontrarle un nuevo club al arquero. "Soy el representante de Martín, pero de su tema no voy a hablar. Es algo conflictivo y es un tema para no tocar al aire. De hecho en lo jurídico yo no me meto", dijo, y agregó: "Solo estoy concentrando en buscarle un equipo".