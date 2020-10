El asesino de la nena había salido de la cárcel el jueves

“Vive más adelante, deben ser a cuatro casas”, agregó Sofía sobre el hombre que ya tenía antecedentes penales.

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que la menor fue asesinada mientras el criminal abusaba de ella. Los peritos forenses que trabajaron sobre el cadáver indicaron que el violador intentó asfixiarla y la mató tras varios golpes en la cara. El cuerpo fue encontrado boca abajo, semienterrado entre montículos, a 400 metros de donde vivía la jovencita.

“Estoy esperando que le hagan la autopsia. Quiero llevarla a mi casa para poder llorarla y darle la sepultura. Esto no puede quedar así. Era una niña de nueve años, no le hacia mal a nadie. No entiendo por qué se pueden ensañar con una niña, no lo entiendo”, agregó la mamá, en diálogo con C5N.

Por su parte, el padre de Abigail declaró ante el fiscal López Bustos que conoce a “Culón” del barrio pero que no había relación con la familia. Sí admitió que el sospechoso tiene “mala fama” en el barrio. “Ella no tenía la culpa para que le hagan eso, que la maten como a un perro. Era una chica muy divertida, muy tranquila, que jugaba con su hermanito y otros chicos vecinos”, la recordó Pablo Riquel.