El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1337 cuando ambos vehículos circulaban en dirección Zapala-Cutral Co. Tras el impacto, el esposo de Alejandra salió despedido del auto, pero su hijo y los amigos quedaron atrapados y murieron calcinados. Si bien el cuerpo estaba irreconocible, una cadenita sin dije fue clave para que sus padres supieran que era Claudio, su único hijo.

El conductor que produjo la tragedia manejaba sin licencia de conducir, a alta velocidad y tenía 2,9 gramos de alcohol en sangre, sin embargo está en libertad y los Apablaza vuelven a reclamar justicia por otra tragedia familiar.

En noviembre de 2018, un conductor alcoholizado chocó de atrás y les causó la muerte a tres jóvenes, entre ellos el hijo de Alejandra y sobrino de Carina Apablaza.

“Como mamá estoy llena de impotencia porque prácticamente este tipo se nos ríe en la cara a mi esposo y a mí. Sabemos que son agravantes manejar a exceso de velocidad, sin licencia de conducir y borracho, porque el test de alcoholemia le dio 2,9 de alcohol en sangre. Él tiene todos estos agravantes y anda suelto. Yo, como mamá, ¿qué puedo llegar a creer en la Justicia con todas estas cosas que nos han pasado?”, se pregunta Alejandra.

“Quiero pedir justicia por mi hijo, porque él me mató a mi único hijo, era el motor de mi vida y yo ya no lo tengo y ese asesino hoy anda suelto. Además de destrozarme a mí, destrozó dos familias más y él se pasea por Cutral Co como cualquier vecino”, aseveró la mujer, muy angustiada.

El 14 de febrero, Luis Marifil fue acusado de lesiones leves culposas y homicidio culposo (tres hechos), agravados por la conducción de un vehículo automotor, con exceso de alcohol en sangre, culpa temeraria y el número de víctimas. Está en libertad porque no se demostró riesgo de fuga o de entorpecimiento.

La pena máxima que podría recibir es de seis años de prisión, pero habrá que valorar los atenuantes y agravantes del caso, por lo que podría ser una pena en suspenso, lo que genera indignación en los Apablaza. En julio, la causa sería elevada a juicio.

La cara negra de la Justicia

“En febrero de 2018 fue el doble femicidio de carina y Valentina, y ahí soportamos todo el destrato y la negligencia de la Justicia, y en noviembre volvimos a ver la cara negra de la Justicia porque al asesino de mi sobrino lo dejaron en libertad y sale a comprar como si nada”, confió laura Duran, tía de claudio, el joven que murió calcinado tras el choque en la ruta 22 camino a cutral co. “Él está con sus hijos y su esposa. tiene el mejor abogado de cutral co y nosotros todavía estamos viendo cómo hacemos para conseguir dinero para pagar un abogado querellante”, afirmó laura, quien no logra digerir la bronca por todos los cachetazos que ha sufrido de parte de la Justicia neuquina.

