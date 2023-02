El ataque de furia de Marcelo Tinelli sobre el romance de su ex y Santi Maratea

El conductor del ciclo de El Trece expresó: “Lo que cuenta gente muy cercana es que están muy enamorados. Él le insiste con el tema de blanquear, ella está un poco reticente. Lo que me dicen es que no pasamos del diez de marzo para que esta pareja se oficialice. Que aparezca la bendita foto, que aparezca algún posteo de ida y vuelta. Algún dato concreto que confirme que Santi Maratea y Guillermina Valdés son novios”.

Por su parte, la panelista Mariana Brey agregó: “Yo todavía estoy en shock, me costó mucho creer, pero bueno, también entiendo que mucha gente no creía lo de Wanda y L-Gante y, sin embargo, pasó”.

Pero la periodista no se quedó ahí, sino que reveló algunos datos que avivaron la polémica: “Me imagino a Guillermina como una mina muy prolija en ese aspecto por lo que creo que a Marcelo se lo tiene que haber comunicado y ahí es cuando él puso el grito en el cielo. Según lo que me cuentan, esta relación a Marcelo lo enojó mucho. Primero, lo puso muy mal y después lo enojó”.

“Tan enojado habría estado Marcelo frente a esta situación que, según me cuentan, pasados los días él habría llegado a insinuar, voy a ser prudente con esto porque tienen un hijo en común. Lo que dicen es que Marcelo habría sugerido que quería incluso impedir la presencia de su ex Guillermina en el edificio que comparten”, continuó.

Lussich le consultó sobre si ella no tiene un departamento en el mismo edificio, a lo que la panelista completó la información: “Ellos compartían el edificio, pero ahora ya no el ingreso a su casa. No lo veo a Maratea entrando ahí. Por eso, los encuentros son en la casa de Maratea”.