"El Bailando es tóxico"

“Es un lugar en donde no me puedo meter, pero me llaman todos los años. Es un lugar donde el rating se mide lastimando a la gente, buscando violencia, y yo tengo un límite, si me meto en la boca del lobo, voy a reaccionar. No tengo ganas de lastimar a nadie ni de que me lastimen”, argumentó Rincón, para explicar los motivos por los cuales ha rechazado sumarse al show.

“Hoy tengo una vida tranquila, elegí y me arme un mundo donde vivo en paz’’, agregó.

Pese a su duro pasado, Rincón manifestó que no se arrepiente de nada de lo que hizo, porque fue una “buena mina”. “Siento que nunca fui mala mina. Lo que tengo es que iba al mango”, finalizó.