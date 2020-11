El baile de Boy Olmi que la rompió en las redes

Luego de hacer reír a Flor Peña y su equipo al ritmo de los Rolling Stones y otros clásicos de la música pop y disco, Boy señaló: "Siempre quise bailar conmigo mismo y nunca lo logré". "¿No podés venir a casa? Es muy útil encontrarse con uno mismo para entender cosas de uno", agregó con humor, mirando al humorista que se hizo pasar por su doble.

Minutos antes, el actor reflexionó sobre su participación en el envío gastronómico. "Esta semana continúa en el repechaje... Es muy confuso porque me dieron seis horas para reacomodar la cabeza y volver". "Esto está grabado, no voy a spoilear nada, pero no tuve tiempo ni de dormir el día que me eliminan", se quejó. "No me fui enojado, me fui agotado", aclaró.

Con todo el paso de Boy por Flor de equipo generó numerosos comentarios en las redes.

