Fue hace poco más de dos meses que en medio de un viaje a la región para brindar una clínica organizada por Sapere, visitó la redacción de LM Neuquén. Era tarde, estaba agotado y casi no había comido. Pero este ex defensor respira fútbol y se prendió en la apasionante charla, en la que mostró la valoración que tiene del fútbol valletano, dejó en claro cómo piensa y sus ilusiones antes de la competencia.

Elogió a los pibes de la zona que supo convocar en otras ocasiones y que puede llegar a tener en cuenta para lo que viene. Del cipoleño Ezequiel Centurión dijo que “tiene muchas condiciones, trabaja mucho para ser cada vez mejor. Está en un club muy importante como River, un arco bastante pesado, pero tiene mucho por delante. Está en nuestra consideración”, adelantó.

¿Llevará al Huevo a los Juegos?

También le dejó la puerta al roquense Facundo Mura, lateral derecho de Estudiantes de La Plata y se hizo tiempo para ponderar al ya consagrado neuquino Marcos Acuña. ¿Será el Huevo uno de los tres mayores que llevará a los Juegos? Acá una pista...

“Se va asentando cada vez más. Está en un buen nivel en su club y forma parte de este famoso recambio que está haciendo Lionel Scaloni en la selección. Es uno de esos jugadores que todos quieren tener. No es que no luce sino que a veces hace el trabajo sucio del equipo, es un carrilero que llega al fondo, defiende, pueden jugar con línea de tres siendo extremo, te puede jugar de lateral izquierdo. Llegará con una buena edad al próximo Mundial, mucha experiencia, con rodaje en torneos europeos”, analizó al zapalino.

Y a la vez se resaltó el aporte de la región al fútbol nacional. “Es una zona que saca muchos y buenos jugadores, está a la vista. Todo el interior argentino en sí es muy rico y nutre a las selecciones de figuras”.

Antes de dejar la redacción, un hincha de San Lorenzo se le acercó tímidamente y le recordó el equipo campeón del ’95 que integró, aquel del Bambino Veira que cortó una sequía de 21 años. “Lo que jugaba Silas era infernal, apoyaba el pie de una manera que parecía que iba a romperse pero el que la rompía era él. Acaso el mejor con el que jugué”, le contó el Bocha y a nuestro compañero le agarró un ataque de nostalgia y emoción…

El equipazo que puede armar

El mérito del Bocha Batista es mayor porque debió armar un equipo sin las grandes figuras y prescindir de muchos jugadores que no fueron cedidos por sus equipos. Pues bien, en los Juegos Olímpicos que se disputarán desde el 24 de julio al 9 de agosto quizás la historia sea distinta. Por edad, está en condiciones de sumar a nombres de la talla de Lautaro Martínez, Juan Foyth (ambos ya jugaron la Copa América), Monito Vargas, Exequiel Palacios, Ezequiel Barco, Leonardo Balerdi, Santiago Ascacibar, Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolás Domínguez y Nicolás González (Stuttgart).

Con que le otorguen a algunos de ellos, sumado a los mayores y a la base actual, en la que descollaron Alexis Mac Allister y Adolfo Gaich, se viene un equipazo.

--> Números sorprendentes

El Bocha Batista dirigió 28 partidos a los juveniles albicelestes, con un saldo favorable de 20 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Campeón Panamericano sub 23 y Preolímpico sub 23. Ya no es “el hermano del Checho” (campeón del mundo en México 86 y ex DT de la selección mayor). Es, desde la humildad, capacidad y sencillez, el padre de las criaturas que ilusionan a la patria futbolera.

