A pesar de que el “vidente” peruano le anticipó a LM Neuquén que no brindaría más pronósticos deportivos, Atahualpa nos confió esta noche que “mucha gente me consultó cómo va a salir ese partido, tanto de Cutral Co, fanáticos de Alianza, como de Añelo. Que viva el fútbol regional”, destacó agradecido por la confianza que depositan todos en él.

Se refería a una de las semifinales de la Copa Neuquén de este sábado a las 16. Pero la cosa no termina allí. Según pudo averiguar este diario, también recibió algún sondeo o insinuación de las autoridades de esos clubes que resolverán en el Coloso de Ruca Quimey al primer finalista. O sea de los dos bandos. ¿De que lado estás Atahualpa?

La anécdota también cuenta que un representante de una de las entidades llegó antes a la consulta y quedó contento por "primerear" a su colega, aliviado como si ello le garantizara el éxito... Pero los dos encontraron la misma respuesta, un “nada de pronósticos que ya me trajo dolor de cabezas”, en relación a la rotura de vidrios que sufrió “el infalible" tras vaticinar que Flamengo le ganaría a River la final de la Libertadores, porque los astros le jugarían “una mala pasada al Millonario”. Fue su último y resonante impacto.

Lo cierto es que Alianza es un grande que hace tiempo necesita un festejo y Añelo un equipo joven y más humilde que busca hacer historia y meterse por primera vez en la gran final de la Copa Neuquén. Los dos están ante una oportunidad única y no quieren dejar nada librazo al azar. Por ello el Brujo de LMN, aunque esta vez no arriesgue su invicto, también juega las semifinales. El fútbol zonal, auténtico y a puro folclore. Creer o reventar.

Rojo-Don Bosco. La otra semifinal se jugará en La Chacra, a partir de las 17.30. Independiente, que hace 14 años no festeja un título, se mide con el temible Barrio.

