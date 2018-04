El cambio de los atletas al equipo de los veganos

“La leche de vaca se puede reemplazar por leche de soja o almendras. Los quesos pueden ser reemplazados con tofu blando, humus o quesos vegetales. La carne puede ser reemplazada por legumbres (lentejas, soja, garbanzos). Cabe destacar que las proteínas de los productos de origen animal son de alto valor biológico, siendo las proteínas de origen vegetal de bajo valor biológico”, afirma Soledad Nicolau, asesora nutricional de la subsecretaría de Deportes de Neuquén.

La vitamina B12 es la principal que se debe cubrir debido a que su déficit es muy común en las personas veganas. “Su déficit puede ocasionar alteraciones en el sistema nervioso, anemias (afección en la que la sangre no cuenta con suficientes glóbulos rojos sanos) y hasta complicaciones cardíacas. Hay alimentos, como cereales, leches de soja o productos sustitutos de carnes, que vienen enriquecidos (de fábrica), además de suplementos vitamínicos”, destaca Nicolau.

Cada vez son más los casos de deportistas que implementan este cambio en su alimentación, según los profesionales. El último de ellos fue el colombiano de Boca Sebastián Pérez. “Tal vez, como una moda o un estado general de conciencia del cuidado del medioambiente y respeto al animal. Hay un mix entre cuestiones filosóficas y de salud”, asegura Johanna Salari, nutricionista de Activá.

Si uno consume responsablemente estos alimentos, puede beneficiarse con la disminución en la hipertensión, síntomas de cardiopatías y, al ser una dieta baja en grasas saturadas y trans, disminuye el riesgo de hipercolesterolemias (niveles elevados de colesterol en la sangre).

Una de las principales contras de ser vegano es la dificultad para encontrar los alimentos específicos, por ende no es económico. Un consejo clave para cambiar al veganismo es el que brinda Salari: “Hay que hacer una transición progresiva para no fracasar. No todos somos iguales y, en definitiva, es un momento en donde existe el autoconocimiento alimenticio”.