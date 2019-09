El camino hacia la liberación: colgó el título de contador y se convirtió en maestro de yoga

“En 1988 tuve una propuesta de trabajo muy importante de un banco y cuando tenía que ir a retirar los pasajes para ir a Buenos Aires a realizarme un chequeo, pasé por la iglesia. Me senté en un banco, me quedé en silencio y escuché como una voz interior que me decía: ‘Qué fue lo que siempre estuviste buscando, la esclavitud o la libertad’. Me volví para mi casa, no retiré los pasajes y comencé a dar clases de yoga”, cuenta. Desde ese día pasaron 31 años.