El campeón no para: goleó al Tomba en su estreno

Godoy Cruz, que terminó último en la reciente Superliga (18 puntos con Colón, aunque peor diferencia de gol), salió decidido a dar vuelta la página y buscó el arco de Boca desde el primer pitazo del neuquino Darío Herrera. Y tuvo una buena chance: una pelota detenida que Junior Alonso casi convierte en gol en contra.

Pero Boca, con el impulso de su título reciente (el impulso, mejor dicho, de robarle el título a River), y a pesar de no tener a varios titulares (Tevez, Villa, Fabra, Soldano, Campuzano), respondió pronto y fuerte: una buena combinación entre Marcone y Salvio terminó con un rebote que capitalizó Buffarini, que resolvió con un derechazo implacable y se convirtió en el 1 a 0.

Tuvo algunas para aumentar, Boca; y tuvo algunas Godoy Cruz para empatar. El ida y vuelta le fue dando forma a un primer tiempo entretenido, con llegadas y emociones. Y en ese ida y vuelta el local logró el 1 a 1, con un cabezazo de Badaloni luego de un centro preciso enviado por Brunetta desde la derecha. Le duró poco la alegría a Godoy Cruz: en la siguiente Boca volvió a desnivelar con un gol de Salvio, que dentro del área recibió de Buffarini (funcionó esa dupla) y definió cruzado. En el complemento, el local siguió padeciendo su falta de eficacia en el arco rival y Boca, que se acomodó otra vez al partido, lo liquidó a los 22 minutos con un muy buen derechazo de Izquierdoz a la salida de un tiro de esquina.

Godoy Cruz quedó expuesto a múltiples contragolpes de Boca, que acertó en uno cerca del final (el colombiano Campuzano, de cabeza) para redondear la goleada. Afirmado en su condición de campeón, el equipo de Russo dio un golpe de autoridad y se llevó tres puntos más que merecidos de su paso por Mendoza.

En la próxima fecha, supeditada a la decisión que tomen los organizadores por el coronavirus, Boca recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Si esto sigue así, será mejor que paremos todos”

Los jugadores y el técnico de Boca hablaron del tema del momento tras la victoria ante Godoy Cruz.

“La realidad es que es preocupante, a medida que vayan tomando medidas hay que ir aceptándolas, es algo a tener muy presente”, indicó el defensor, una de las figuras, en medio de la postura que adoptó River de no presentarse a jugar como medida preventiva.

“Es algo muy serio”, amplió el defensor xeneize, que abrió el marcador.

“Si el coronavirus sigue creciendo, será mejor que paremos todos”, admitió por su parte el Toto Salvio.

En un mismo sentido, el entrenador Miguel Ángel Russo también se refirió a la dramática situación que vive el mundo.

“El fútbol es con gente, hay una sensación que no se puede explicar. Está bien que no concurran, por un montón de cosas. Pero cuesta meterse en el clima y en los partidos. Hay que tener cuidado con lo que se dice, no es simple”, expresó.

Y agregó: “Ahora volvemos a Buenos Aires y veremos como sigue todo esto. Confiamos en la gente que maneja esto, gente que sabe, pero a la vez somos consciente de todo lo que se vive indicó”.

Repsecto a lo futbolístico, manifestó: “Muchos jugadores necesitaban minutos. Marzo es un mes importante para Boca, jugaba final del Torneo, Copa. Veremos de qué forma seguimos”

Se viene la suspensión

Tras la polémica con el Millonario, en la semana habrá una reunión clave y se cree que inevitablemente la misma conducirá a la suspensión de la Copa de la Superliga.

Ayer hubo versiones de todo tipo, incluso algunas que aseguran que si ello sucede por tiempo indefinido y se sigue el ejemplo de las ligas europeas, todo puede culminar con la suspensión de los descensos. En las próximas horas habrá seguramente novedades y hasta la mismísima Copa América correría riesgos si la cuestión no se modifica.