El Cantando 2020 sigue sumando casos de coronavirus

Al dar a conocer que dio positivo en COVID-19, Lanzelotta expresó: “Me siento mal, me duele hasta la piel”. “Esto no es joda. Cuídense y cuiden a los mayores y familiares de riesgo”, advirtió el cantante de cumbia.

A-familia-La-Torre.png

Por su parte, Lola Latorre contó en sus historias de Instagram que está “súper bien” con “mínimo dolores”. Sin embargo, su madre Yanina Latorre, quien junto a Diego Latorre son considerados positivos por convivencia, advirtió que la joven estaba “angustiada”.

“Estuvo con dos días de síntomas, pero nada grave. Tuvo cansancio y algunos dolorcitos y ahora tiene tos seca. Hay que bancar los trapos. Yo me siento cansada, como que me duelen los hombros pero estoy bien. Nadie es inmune a esto. Espero que no me agarren síntomas fuertes porque a mí un poquito de miedo me da el sufrimiento. Menos mal que no vimos a la abuela en toda la semana”, agradeció Yanina.

Embed

Suplencias y escándalo

Ánge del Brito contó que Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz, quienes cuidaron el lugar de Lanzelotta y Leiva en la ronda homenajes, seguirán reemplazándolos hasta que se recuperen.

En tanto, Pablito Ruiz, quien se lució junto Ivana Rossi en un show en honor a Lady Gaga para suplir a Latorre y Spadafora, fue bajado del certamen porque en las últimas horas participó de una fiesta en Canning. En las redes se viralizaron fotos en las que aparece el cantante posando junto a otras personas sin usar barbijo ni respetar el distanciamiento social.