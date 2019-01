El cantante de Metallica debuta como actor

Un viejo conocido La película está dirigida por Joe Berlinger, que ya coincidió con Hetfield en el documental Metallica: Some Kind of Monster, que dirigió y produjo junto con el fallecido Bruce Sinofsky. Berlinger también escribió un libro sobre sus experiencias con la banda: Metallica: This Monster Lives.

“Tras pasar cientos de horas entre bastidores con James y el resto de Metallica, he experimentado su carisma y su poderosa presencia de cerca. Parecía natural que llevara ese mismo poder y magnetismo a un papel dramático, así que cuando aceptó mi presentación de que estaría en la película, me quedé encantado”, señaló el director. En la película también participan Haley Joel Osment (Sexto Sentido) y el genial John Malkovich.